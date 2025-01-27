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مطالب الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين أمام رئيس الوزراء خلال أيام

1/27/2025 9:05:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران بحل أزمة المياه والتقديرات المجحفة على فواتير المياه من قبل وزارة المياه بحق المزارعين.
ودعا العوران خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، الحكومة بحل القضية تجنبا للوقوع في المشاكل والأزمات الاجتماعية مما يلحق الضرر بالقطاع
الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأضاف أن تعدد الوزارات التي تتدخل في القرارات المؤثرة على المزارع يعد مشكلة كبيرة، خاصة في ظل عدم التفاهم بين هذه الوزارات والمؤسسات، وهي وزارة المياه والزراعة والصناعة والتجارة ووزارة العمل.
ولفت إلى أن أبرز الأزمات التي تواجه المزارع تتمثل في إيجاد أنظمة وتشريعات تساعد على تطوير القطاع والنهوض به وحفظ حقوق المزارع.
بدورهم تعهد عدد من النواب بتبني مطالب المزارعين تمهيدا لطرحها أمام الحكومة ومتابعة تنفيذ هذه المطالب للارتقاء بالقطاع والنهوض من جديد والتخفيف عن المزارع الأردني.

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