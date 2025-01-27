(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية- 27 يناير 2025: وقعت شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، مذكرة تفاهم مع شركة "سنام" الإيطالية، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك بهدف إنشاء سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى أوروبا.
وتهدف "سنام"؛ وهي شركة إيطالية متعددة الجنسيات رائدة في مجال تطوير البنية الأساسية للغاز الطبيعي، إلى تطوير بنية تحتية متعددة الأنماط على مستوى القارة الأوروبية، بما يُسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتسريع مسار التحوّل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وستتولى أكوا باور في إطار هذه الشراكة دور المطور والمستثمر والمشغل لمرافق إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المملكة العربية السعودية.
تعليقاً على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "نتطلع قدماً للعمل مع شركة سنام، وتوحيد جهودنا من أجل تحقيق تقدم كبير في قطاع الهيدروجين الأخضر. إنّ انخفاض انبعاثات قطاع الطاقة بنسبة 40% مقارنةً بما كانت عليه قبل 20 عاماً، يجعلنا نركز جهودنا الجماعية من أجل تسريع اعتماد جزيئاتٍ جديدة منخفضة الكربون تمهيداً لإزالة الكربون من قطاعاتنا".
من جهته، قال ستيفانو فينييه، الرئيس التنفيذي لشركة "سنام": "تتطلّب أهداف الاتحاد الأوروبي الطموحة لإزالة الكربون اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة في جميع قطاعات الإنتاج، والتي تنطوي على الاستخدام العملي والفعال والسريع لجميع التقنيات المتاحة. ويلعب الهيدروجين دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، لذا عملنا على متابعة فرص التطوير في هذا المجال من خلال اتفاقياتٍ مثل تلك الموقّعة مع شركة أكوا باور، والتي تهدف إلى تطوير محطة استيراد الأمونيا تتوافق مع تطوير مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SouthH2)".
وتتضمن الشراكة استكشاف سبل التعاون الممكنة وفرص الاستثمار المشترك بهدف إنشاء سلسلة توريد دولية توفر إمدادات موثوقة وفعالة من حيث التكلفة من الهيدروجين الأخضر وتمتد من المملكة العربية السعودية إلى الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تطوير محطة لاستيراد الأمونيا الخضراء في جمهورية إيطاليا لتسهيل نقل الهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى الإتحاد الأوروبي عبر ممر الهيدروجين الجنوبي South H2؛ وهو مشروع يبلغ طوله 3300 كيلومتراً، ويصل إلى وسط أوروبا ممتداً عبر إيطاليا، والنمسا، وألمانيا.
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