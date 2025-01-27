(MENAFN
- Diamond-Developers) دبي، 27 يناير 2025: وقعت سي القابضة؛ الشركة الأم التي أطلقت علامة "المدينة المستدامة"، مذكرة تفاهم مع شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية في خطوة مهمة تستهدف تعزيز ممارسات البناء المستدام في المنطقة. وتمنح هذه الشراكة الأولوية لاستخدام الحديد المنخفض الانبعاثات الكربونية في المشروعات المستقبلية، الأمر الذي يعكس حرص سي القابضة على اختيار المواد المستدامة التي تضمن تحقيق طموحاتها في مجال صافي صفرية الانبعاثات. كما سيعمل الطرفان على استكشاف فرص التعاون الممكنة لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والتركيز على إعادة تدوير وإعادة استخدام منتجات الصلب لتقليل النفايات وتخفيض التأثير البيئي.
أقيم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم في معهد سي إنستيتيوت الذي يُعد شريك المعرفة لشركة سي القابضة، وهو أول مبنى تشغيلي يحقق صافي صفرية الانبعاثات في المنطقة، ما يؤكد على الالتزام المشترك بالمسؤولية البيئية.
وقال فارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي القابضة: "يتطلب تحقيق صافي صفرية الانبعاثات التزاماً شاملاً بخفض انبعاثات البناء والتشغيل في مختلف جوانب المرافق المشيدة. وتؤكد شراكتنا مع شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية التزامنا باختيار المواد التي تتوافق مع استراتيجيتنا الهادفة إلى بلوغ صافي صفرية الانبعاثات وتعزيز مستويات الابتكار في المدن والمجتمعات المستدامة. نحن نسعى من خلال هذا التعاون إلى إحداث تغيير وتحول إيجابي في ممارسات البناء المنخفضة الانبعاثات في جميع أنحاء المنطقة، ونتطلع إلى تقديم تصور جديد لكيفية تصميم وبناء البنية التحتية والمدن المستدامة."
وبموجب هذه الاتفاقية، لن يقتصر التعاون بين الشركتين على اختيار واستخدام المواد المستدامة، بل سيركز كذلك على البحث والتطوير لابتكار وتحسين التقنيات التي تعزز اعتماد الصلب منخفض الكربون في عمليات البناء. كما سيعمل الطرفان على تطوير منهجيات جديدة تسهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات في مشروعات البناء.
في سياق تعليقه على هذه الاتفاقية، قال عصام حسين؛ الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية: "تمثل شراكتنا مع سي القابضة خطوة تقدمية بالغة الأهمية في مسار التحول المستدام في ممارسات البناء بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سيسهم هذا التعاون في دمج الطلب على مواد البناء منخفضة الكربون للاستفادة من فرص وإمكانات تسريع عملية إزالة الكربون الذي يصعب الحد منه في هذا القطاع. وسوف نستثمر هذا التعاون لنتمكن معاً من تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق تأثير إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
يقع مقر شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول مصنع للصلب منخفض الكربون على مستوى العالم. وتتبوأ الشركة مكانةً رياديةً في مجال تصنيع المنتجات منخفضة الكربون التي تلعب دوراً جوهرياً في إزالة الكربون؛ ليس فقط في صناعة الصلب ولكن أيضاً في المرافق والمنشآت المبنية. ومن خلال دمج الصلب منخفض الكربون المعاد تدويره بنسبة 100٪، تهدف سي القابضة إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن البناء بنسبة كبيرة مع الحفاظ على أعلى معايير المتانة والقوة التي يتطلبها بناء المنشآت الحديثة. وقد روعي في تصميم المرافق والمباني الحديثة لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية تقليل كمية النفايات الناتجة وتخفيض استهلاك الطاقة، وهذا يتماشى مع رؤية سي القابضة الخاصة بالتنمية الحضرية المسؤولة.
كما وقعت شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية مذكرة تفاهم مع معهد سي إنستيتيوت بهدف تعزيز المعرفة، وستتعاون الشركتان معاً لتقديم برامج تدريبية تستهدف المهندسين المعماريين والمهندسين ومحترفي البناء لزيادة التعريف والتوعية بفوائد
الصلب منخفض الكربون وتعزيز تبنيه في مختلف أنشطة القطاع. كما ستمنح الشراكة أولوية قصوى لمراقبة الأداء، وتنفيذ آليات إعداد التقارير الفعالة لتتبع التأثير البيئي، وقياس تخفيضات الانبعاثات، وتعزيز شفافية المشروع.
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