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الصحة: لا عقوبات على بصمة الأطباء والنظام يهدف لضمان الالتزام بالدوام

1/27/2025 8:13:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات أن تطبيق نظام البصمة للأطباء يهدف لضمان التزام الأطباء في أماكن عملهم وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.
وقالت خريسات خلال اجتماع للجنة الصحة النيابية، اليوم الاثنين، إن عملية تركيب أجهزة البصمة في كافة منشآت وزارة الصحة ستستغرق مدة عامين.
وأضافت أن تطبيق نظام البصمة في هذه المرحلة لن يخضع للعقوبات أو الخصم على الأطباء، وأن نظام البصمة يهدف لتمييز ومعرفة الأطباء الملتزمين من غير الملتزمين.
وأشارت خريسات إلى أن الأطباء غير الملتزمين أو الذين لديهم عيادات خاصة هم الأطباء الذين يعارضون تطبيق نظام البصمة.
وبيّنت أن هناك رفض قاطع من الأطباء لتطبيق نظام البصمة، مؤكدة أن الوزارة لم تقم باتخاذ أي عقوبات بحق الأطباء غير الملتزمين بالبصمة.
بدورهم طالب عدد من النواب بضرورة تأمين كافة المستشفيات في المملكة بالأطباء من مختلف التخصصات الرئيسية والفرعية.

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