نتنياهو بالمحكمة: لست مريضا بأي مرض عضال والجمهور يعلم بمرضي

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة محاكمته في المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الإثنين، إنه "لست مريضا بأي مرض عضال، والجمهور يعلم بمرضي"، في إشارة إلى خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، قبل قرابة شهر.

واستأنفت المحكمة، اليوم، جلسات الاستماع لإفادة نتنياهو في ملفات الفساد المتهم بها، بعد أن رفضت المحكمة، يوم الجمعة الماضي، طلبه بعقد جلسة واحدة خلال الأسبوع الحالي بدلا من ثلاث جلسات، بذريعة وضعه الصحي.

وقال نتنياهو في بداية إفادته إن "هذه ليست خدعة. وأطلب أخذ وضعي الصحي بالحسبان، وهذا يمكن أن يحصل لأي شخص. لقد خضعت لعملية جراحية قبل أقل من شهر بقليل، وعملية التعافي العادية أن يرتاح شخص في حالتي، وهذا التعافي لم يحدث وفقا لتوقع الأطباء، لأنني كرئيس حكومة مرغم على تعامل مع أمور في الكنيست".

وأضاف أنه "بعد ذلك كانت هناك احتياجات مرتبطة بتحرير المخطوفين وأخرى مرتبطة بلبنان وبأمور لا يمكنني التوسع فيها. أي أن تلك الراحة لم تحدث ولذلك طلبت بواسطة محاميّ أن يؤخذ بالحسبان الوضع الصحي الذي أواجهه".

وتطرق نتنياهو إلى علاقاته مع وسائل إعلام إسرائيلية، التي يشملهما الملفان 2000 و4000، ويتهم فيهما بالسعي إلى تغطية إعلامية له في صحيفة "يديعوت أحرونوت" من خلال محادثات مع ناشرها، أرنون موزيس، وفي موقع "واللا" الإلكتروني، من خلال منافع اقتصادية يحصل عليها ناشره، شاؤول ألوفيتش.

وطلب وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حداد، أن يتحدث حول تعامل وسائل الإعلام في الفترة التي سبقت التوصل إلى اتفاق أوسلو. وقال نتنياهو إنه "كانت علاقة دائمة بين سياسيين ووصائل الإعلام المختلفة. وقد استُعبدت وسائل الإعلام بالكامل لاتفاق أوسلو، ومنعت نقاشا حقيقيا، ومهدت الرأي العام للاتفاق. وبين هلالين، غرس كبار أعدائنا في المدن (في الضفة الغربية) وفي الحزام الساحلي قريبا من سكان إسرائيل، في قطاع غزة".

وأضاف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، يتسحاق رابين، "كان نشطا جدا مع وسائل الإعلام، وهذا أمر صائب لتنفيذه في الديمقراطية... وأنا أعلم بذلك من معرفة شخصية. ووسائل الإعلام المركزية في حينه كانت صحيفة يديعوت أحرونوت والقناة الأولى وصحيفة هآرتس. وكان يسيطر مفهوم واحد على وسائل الإعلام هذه، واستُعبدوا باتجاه واحد".

وتابع نتنياهو أنه "كان لرابين علاقة متينة مع يديعوت أحرونوت وبشكل خاص مع هآرتس"، وأن "توجهات رابين إلى يديعوت أحرونوت والقناة الثانية (القناة 12 حاليا) كانت تنطوي على مطالب متشددة وواضحة جدا".

وأردف قائلا "أنا هنا (أخضع للمحاكمة) منذ ثماني سنين. أثاروا جنون دولة بسبب هذا الموقع الإلكتروني الهامشي واللا. ويدرك الجميع أن هذا سخيف وأن هذا موقع مُستعبد. على ماذا يحاكمونني؟ لماذا أنا هنا؟ بسبب تفاهات. ما هو المقياس الذي بسببه يثيرون جنون دولة بأكملها وألقوا بنا إلى خمس جولات انتخابية؟".

وادعى نتنياهو أنه "لا توجد علاقات متبادلة (بين السياسيين والصحافيين) في نظام ديمقراطي، أنت تُملي عليهم، مثلما كان بن غوريون يُملي العناوين على صوت إسرائيل".

وقالت المدعية إن أقوال نتنياهو هي "تقديرات"، فيما أشارت القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان إنه "الإفادة ينبغي أن تكون من معرفة شخصية بالأمر"، وأجاب نتنياهو أنه "إذا هكذا يجب أن يكون، فإنني أوجه السؤال إلى المحققين. ماذا فحصتم؟".

بعد ذلك تم إدخال مغلف لنتنياهو، وبعد أن فتحه طلب وقف الجلسة ووافقت المحكمة.