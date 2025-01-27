الاحتلال يمنع العودة إلى نصف أحياء مدينة رفح ويهدد سكان غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار، مع وصوله لليوم التاسع على التوالي، حيث واصلت قوات الاحتلال استهداف المناطق الواقعة على مقربة من منطقة التوغل البري في“محور فيلادلفيا”، وكذلك المناطق القريبة من الحدود الشرقية، في الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات التي يقوم بها الوسطاء لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من التهدئة، والتي تشمل عمليات لتبادل الأسرى.

واستهدفت قوات الاحتلال من جديد، المناطق والأحياء الواقعة على أطراف مدينة رفح الجنوبية، والقريبة من“محور فيلادلفيا” الحدودي مع الأراضي المصرية، حيث لا تزال قوات الاحتلال متمركزة في تلك المنطقة.

وطالت طلقات من أسلحة رشاشة ثقيلة حي تل السلطان ومخيم يبنا والعديد من المناطق المجاورة، مما حال دون قدرة السكان على التحرك في تلك المناطق.

كما قامت الزوارق الحربية المنتشرة على طول ساحل بحر المدينة، بإطلاق النار أكثر من مرة على منطقة الشاطئ، مهددة بذلك النازحين المقيمين في منطقة“مواصي” رفح.

وقد حالت هذه الهجمات التي تطال أحياء مدينة رفح القريبة من محور فيلادلفيا، دون عودة سكانها النازحين منذ تسعة أشهر، حيث يعبر السكان عن خشيتهم من استهدافات أكبر في قادم الأيام، في حال العودة إلى هناك، خاصة بعد عمليات القصف المدفعي والهدم التي طالت عدة مبانٍ خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

إلى ذلك، ذكرت مصادر من المدينة، أن هناك أكثر من 50% من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة تصنف مناطق سكنهم ضمن“المنطقة الخطرة”، حيث لا يستطيعون العودة إليها، في ظل استمرار تواجد جيش الاحتلال على طول“محور فيلادلفيا”.

كما هاجمت آليات الاحتلال المتمركز على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس المجاورة، البلدات والأحياء القريبة، بإطلاق رشقات كثيفة من الأسلحة الرشاشة الثقيلة.

وأصيب مواطنان جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية“كواد كوبتر”، قنبلة على أحد الأماكن في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وذكرت فرق الإسعاف والدفاع المدني، أن عدد من النازحين الذين عادوا إلى مناطق سكنهم شمال غزة، تعرضوا لإصابات وحالات إعياء، بسبب التزاحم وطول المسافة.

وفي السياق، ذكرت تقارير عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقام مجموعة جديدة من المواقع العسكرية، في محيط قطاع غزة بالتوازي مع انسحابه من“محور نتساريم”.

وذكرت صحيفة“إسرائيل اليوم” أن الهدف من هذه المواقع العسكرية هو“إنشاء منطقة أمنية عازلة كبيرة بين الأراضي الإسرائيلية وقطاع غزة لمنع الفلسطينيين من الاقتراب”.

وحسب اتفاق التهدئة الذي جرى التوافق على مرحلته الأولى، سيجري انسحاب جيش الاحتلال من مراكز المدن والمناطق المأهولة، والتمركز داخل قطاع غزة لمسافة 700 متر، على أن تمتد هذه المسافة لـ1100 متر في خمس نقاط على طول الحدود.

وأصدر جيش الاحتلال بيانا جديدا مرفقا بخارطة توضح مكان تواجد قواته في هذا الوقت في قطاع غزة، بعد الانسحاب من الجهة الغربية لـ“محور نتساريم”، وتموضعه على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.

‏وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور على موقع“فيسبوك”، بعد وضع محددات عودة النازحين إلى مناطق الشمال، حسب الاتفاق المبرم، إنه يحظر الاقتراب إلى قوات جيشه، في كل أماكن انتشارها وتمركزها.

وأشار إلى أنه في منطقة جنوب القطاع، يحظر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح و”محور فيلادلفيا”، وكافة مناطق تمركز القوات.

كما هدد من ممارسة الصيد والسباحة والغوص والدخول إلى البحر على طول شاطئ قطاع غزة، في الأيام المقبلة، مهددا كذلك سكان قطاع غزة من“التوجه نحو الأراضي الاسرائيلية والاقتراب إلى المنطقة العازلة”.

وفي سياق قريب، تتواصل الاتصالات التي يقوم بها الوسطاء، من أجل إنجاح عملية تبادل الأسرى المقررة بعد أيام، والتي تشمل الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، والتي أعاقت إسرائيل بسبب عدم خروجها السبت الماضي، عملية عودة النازحين إلى شمال القطاع لمدة يومين.

وقد كانت حركة حماس سلمت ليل الأحد، إلى الوسطاء، المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم طوال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

وفي إسرائيل، ذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن حماس ستطلق سراح 3 محتجزين إضافيين السبت المقبل، إضافة إلى أربيل يهود والمجندة أغام بيرجر ومحتجز آخر، مؤكدا تلقي قائمة تتضمن وضع المحتجزين الذين سيطلقون في المرحلة الأولى.

وقد أكدت مصادر إسرائيلية أنه جرى الحصول على قائمة وضع المختطفين، وأنها تتطابق تقريبا مع التقديرات الاستخباراتية.

وذكرت“القناة 12” العبرية، أنه سيجري إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين يومي الخميس والسبت القادمين، وأن قائمة حماس التي سلمت تشير إلى أن غالبية الأسرى الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى على قيد الحياة.

وأشارت إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيصل إلى إسرائيل يوم الأربعاء القادم للإشراف بنفسه على تنفيذ الصفقة بين إسرائيل وحماس.