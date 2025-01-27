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مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

1/27/2025 8:13:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - هاجم مستعمرون، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا المركبات ورشقوها بالحجارة على الطريق القريب من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وحذر المواطنون من الوصول إلى تلك المنطقة حيث أغلق المستعمرون الشارع بالكامل.

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