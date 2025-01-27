مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس
التاريخ
1/27/2025 8:13:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN - هاجم مستعمرون، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا المركبات ورشقوها بالحجارة على الطريق القريب من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.
وحذر المواطنون من الوصول إلى تلك المنطقة حيث أغلق المستعمرون الشارع بالكامل.
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