تصريح أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بمناسبة إعلان العام 2025 "عام المجتمع"

(MENAFN
- Orient Planet Group) 27 يناير 2025 - "يعكس إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تخصيص العام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة في ترسيخ تعاضُد الأسرة وتكاتف المجتمع ولُحمَتِهِ كركيزةٍ أساسية لمسيرة نماء وطننا وتقدمه.
ويجسد شعار العام المتمثل في «يداً بيد» نهج الدولة في تعزيز تشاركية المسؤولية كثقافةٍ مجتمعية، والإيمان بأهمية إسهامات وبصمات أفراد المجتمع - مواطنين ومقيمين - وتضافر الجهود فيما بينهم لصون الموروث وإبراز التنوع الثقافي الذي تتفرد به دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ القيم المتأصلة في مجتمعنا. وتمثل هذه الخطوة خارطة طريق للبرامج والمبادرات المستقبلية الرامية لتعزيز ترابط المجتمع وتآزُر أفراده، والمضي قُدُماً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يخطوها وطننا في ظل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة."
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