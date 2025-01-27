هوم بوكس تكشف عن مجموعتها الرمضانية: "إحياء التراث والاستمتاع بالأجواء الرمضانية في منزلك"

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- Yardstick Marketing Management) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 24 يناير 2025 - هوم بوكس، الوجهة المفضلة لعشاق الديكور العصري والأنيق والأثاث المنزلي بأسعار تنافسية في المنطقة، تكشف عن مجموعتها الرمضانية المرتقبة ضمن حملتها "إحياء التراث". وتجمع هذه المجموعة الحصرية بين التراث العريق لشهر رمضان والتصاميم المعاصرة؛ ما يمنحك طريقة أنيقة لإضفاء أجواءٍ من البهجة على منزلك في الشهر الكريم – وبأسعار لا تضاهى.
الاحتفال بالتراث مع لمسة معاصرة
تستعرض المجموعة الرمضانية تشكيلة مختارة بعناية من الأثاث العصري، وقطع الديكور المنزلي الأنيقة، والإكسسوارات الفاخرة. بدءًا من المجالس الداخلية والخارجية التي لا غنى عنها، إلى الأرائك المصممة بعناية وطاولات القهوة متعددة الاستخدامات، وأطقم الطعام الرائعة التي تلفت الأنظار في كل إفطار، صممت هوم بوكس هذه المجموعة لإضفاء لمسة من الدفء والجمال على منزلك. فضلًا عن ذلك، يمكن للعملاء العثور على فوانيس مزخرفة بمهارة، وأدوات مائدة مميزة، ووسائد مريحة، ولمسات عصرية، كل ذلك بتصميم مثالي يوفر لك البيئة المناسبة لدعوة ضيوفك والاحتفال.
أفضل وجهة للتسوق قبل رمضان:
• تشكيلة واسعة للاختيار من بينها، تستقبل هوم بوكس شهر رمضان بأكبر تشكيلة من المنتجات المتاحة في 15 فرعًا في أرجاء الإمارات العربية المتحدة، وعبر الإنترنت من خلال تطبيق هوم بوكس والموقع الإلكتروني؛ ما يضمن إمكانية وصول جميع العملاء.
• أطرزة عصرية بميزات محسّنة: يمكنك تجديد منزلك باقتناء أثاث أنيق يتميز بالرخام الحقيقي، والتشطيبات الخشبية، والأسطح الحجرية المسامية، ونقاط الشحن المدمجة، وغير ذلك الكثير.
• تعهد غير مسبوق من العلامة التجارية: تسوَّق بثقة، حيث نضمن لك الجودة مع ضمان لمدة عامين وإمكانية إرجاع للمنتجات خلال 30 يومًا، وتوصيل سريع.
• عروض وخصومات لا مثيل لها: احصل على عروض حصرية وخصومات استثنائية عند الشراء من المتاجر وعبر الإنترنت.
• مكافآت الولاء: اربح نقاط "شكرًا" مع كل عملية شراء، واستبدلها أثناء طلبات الشراء المستقبلية.
كلمة من قادتنا
صرَّح السيد/ أجاى أنتال، الرئيس التنفيذي لشركة هوم بوكس: "يأتي رمضان مع أجواء ملهمة للتدبر والتجمع والعطاء. ومع الإعلان عن حملتنا "إحياء التراث"، فإننا نحتفي بأجواء هذا الموسم، ونقدم تصاميم عصرية أيضًا للارتقاء بمستوى كل منزل. صُممت مجموعتنا الرمضانية لتحويل المساحات المعيشية إلى ملاذ هادئ وجميل، وفي الوقت ذاته، نمنحك تجربة تسوق سلسة."
حدث لا يُنسى مع إطلاق حصري
احتفلت هوم بوكس بإطلاق مجموعتها الرمضانية بإطلاق حدث كبير في صالتها الرئيسية في دبي. وشهد الحدث حضور صحفيين ومدونين ومؤثرين في مختلف مجالات الحياة اليومية وديكور المنازل والأزياء، وتم الترحيب بهم في لمحة حصرية عن المجموعة.
استمتع الضيوف بالجولة الإرشادية في المعرض، حيث استكشفوا القطع الرئيسية من المجموعة، وشاركوا في جلسة أسئلة وأجوبة مع فريق التصميم. وركز الحدث على أسلوب هوم بوكس في الجمع بين التراث والتصميم العصري ضمن أوسع تشكيلة من مجموعات رمضان. وعلَّق السيد/ أجاى أنتال، الرئيس التنفيذي لشركة هوم بوكس، قائلًا: "إن التفاعل الهائل من جانب وسائل الإعلام يؤكد مدى أهمية جعل الحياة المنزلية الأنيقة في متناول الجميع." وأضاف قائلًا: "تثبت حملتنا " إحياء التراث" مدى التزامنا بالجودة والتراث والحداثة."
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