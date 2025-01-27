«بي دي» تعتزم عرض أحدث ابتكاراتها وبرامجها في التكنولوجيا الطبية بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2025

(MENAFN
- Pro Global) 27 يناير 2025 - دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بيكتون ديكنسون «بي دي» في دبي، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن مشاركتها في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025»، أكبر حدث للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وسيُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025.
تركز «بي دي» هذا العام على تعزيز مفهوم "الرعاية الصحية المستدامة"، حيث ستسلط الضوء على برامجها المميزة التي تشمل أنظمة إدارة الأدوية وحلول توصيلها. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز سلامة المرضى، ودعم العاملين في المجال الصحي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والحرص على الاستدامة البيئية.
ستعرض «بي دي» لزوار جناحها (S3.B50) بقاعة الشيخ سعيد مجموعة من الحلول المبتكرة التي تهدف إلى تحسين سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي، وتبسيط العمليات التشغيلية وأتمتتها، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصحية. كما ستنضم الشركة عدة جلسات لتمكين الحضور من مناقشة الخبراء حول موضوعات رئيسية تشمل الإدارة الرقمية المتكاملة للأدوية، ومنع الأخطاء الطبية، ومعالجة نقص الكوادر الصحية، وبناء أنظمة صحية مرنة.
وبهذا الصدد، قال ماهر الحسن، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «بي دي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "الرعاية الصحية المستدامة ليست مجرد حل للتحديات الحالية، بل هي استثمار في مستقبل يضمن استمرار الأنظمة الصحية لأجيال قادمة. نعمل في «بي دي» على معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الصحي، بدءاً من تعزيز الكفاءة والسلامة وصولاً إلى دعم العاملين في المجال وحماية البيئة، وهذه هي فحوى رسالتنا بمعرض الصحة العربي هذا العام".
للتواصل مع فريق «بي دي» حول طرق التعاون ومعرفة تفاصيل أكثر عن مشاركتها في المعرض يرجى الضغط هنا.
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