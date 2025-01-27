راكز تستعرض حلول الأعمال في معرض الصحة العربي 2025

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 27 يناير 2025: تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ضمن فعاليات النسخة الخمسين من معرض الصحة العربي، الحدث الإقليمي الأبرز في قطاع الرعاية الصحية والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى تاريخ 30 يناير الجاري.
وتهدف راكز من خلال مشاركتها في المعرض إلى استعراض الحلول الشاملة التي تزود بها للشركات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لديها والتي تدعم قطاع الرعاية الصحية. وتؤكد راكز التزامها بدعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتوسعة نطاق أعمالها، إلى جانب المصنعين والمستثمرين العاملين في قطاع الرعاية الصحية بإمارة رأس الخيمة.
وفي هذا الإطار، صرّح رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يمثل معرض الصحة العربي منصة استراتيجية تتيح لنا التواصل مع قادة ورواد القطاع من مختلف أنحاء العالم. نحن نحرص على المشاركة السنوية لتعريف المستثمرين ببيئة الأعمال الحيوية والداعمة التي تقدمها إمارة رأس الخيمة للشركات العاملة في مجالات الرعاية الصحية المتنوعة."
تحتضن راكز أكثر من مائة شركة داعمة لقطاع الرعاية الصحية، وتشمل أنشطتها تشغيل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات، بالإضافة إلى تصنيع الأدوية. كما تدعم راكز الشركات المتخصصة في تجارة المعدات الطبية والأدوية، إلى جانب مزودي خدمات التأمين المخصصة للقطاع الصحي.
سيعمل فريق راكز خلال الأيام الأربعة للمعرض على تعزيز التواصل وبناء علاقات مع المستثمرين وصنّاع القرار وروّاد القطاع. كما يدعو فريق راكز زوّار المعرض إلى زيارة منصته الواقعة بالقرب من القاعة 7، جناح 2، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها إمارة رأس الخيمة.
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