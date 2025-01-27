تقارير تذكر أن إدارة ترامب تعمل على خطة لإنقاذ تطبيق تيك توك

(MENAFN
) ذكرت تقارير أن إدارة ترامب
تعمل على خطة لإنقاذ تطبيق تيك توك، تشمل التعاون مع شركة (اوراكل) ومجموعة من المستثمرين الخارجيين لإدارة العمليات العالمية للتطبيق, وفقًا لإذاعة "راديو الوطنية العامة" (ان بي آر)، في إطار الاتفاق المقترح، ستحتفظ شركة "بايت دانس"، المالكة الصينية لتطبيق تيك توك، بحصة أقلية، بينما ستشرف (اوراكل) على الجوانب الأساسية مثل خوارزمية التطبيق، جمع البيانات، وتحديثات البرمجيات, حيث أن (اوراكل) تقدم بالفعل البنية التحتية لعمليات الإنترنت لتطبيق تيك توك.
كما قالت مصادر مطلعة على المناقشات لـ (ان بي آر)، إن الترتيبات ستؤدي إلى أن يمتلك المستثمرون الأمريكيون حصة الأغلبية في تيك توك, ومع ذلك، لا تزال بنود الصفقة قيد التفاوض، وقد يتم إجراء تعديلات, يهدف الاتفاق إلى ضمان أن تتمتع (اوراكل)بإشراف فعال على عمليات تيك توك، بينما ستحتفظ "بايت دانس" بملكية جزئية, وتأتي هذه المبادرة بعد أن وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا في يوم تنصيبه، الذي أرجأ تطبيق القانون الذي يحظر عمليات تيك توك في السوق الأمريكي لمدة 75 يومًا، بسبب القلق من احتمال إساءة استخدام البيانات الأمريكية بواسطة التطبيق المملوك للصين.
وفي الوقت نفسه، أعرب ترامب عن انفتاحه على فكرة شراء إيلون ماسك لتيك توك إذا كان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مهتمًا بذلك, كما أبدت شركة "المملكة القابضة" في السعودية، بقيادة الأمير الوليد بن طلال، اهتمامها بالاستثمار في تيك توك في حال قام ماسك أو مستثمرون آخرون بشراء منصة التواصل الاجتماعي.
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