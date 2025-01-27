وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن مقتل 15 مواطناً وإصابة 83 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 15 مواطناً وإصابة 83 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل احتلال مناطق في جنوب لبنان رغم انقضاء المهلة البالغة 60 يوماً للانسحاب الكامل وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار, وتجاهلت قوات الاحتلال هذه المهلة، واستمرت في احتلالها وتنفيذ انتهاكات، بما في ذلك التفجيرات في القرى الجنوبية, وفي انتهاك صارخ للاتفاق، حذرت القوات الإسرائيلية المدنيين من العودة إلى عدة قرى جنوبية, ورغم ذلك، تجمع الآلاف من السكان عند مداخل بلداتهم استعداداً للعودة إلى ديارهم بعد انقضاء المهلة, وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق الرشاشات والقذائف على تحركات المدنيين في مناطق مثل حولا وميّس الجبل.
وفي كفر كلا، حاول السكان العودة إلى بلدتهم لكنهم قوبلوا بالرصاص, أصيب ثمانية أشخاص برصاص إسرائيلي، وتم أسر مدنيين اثنين أثناء محاولتهما العودة إلى بلدة حولا, كما قتل شهيد وأصيب عدة آخرين في بلدة عيتا الشعب نتيجة نيران الاحتلال, وتم الإبلاغ عن إصابات أخرى في العديسة وبرج الملوك، حيث أصيب مواطنون آخرون برصاص الاحتلال, وفي جنوب حولا، أسفر الهجوم من قبل القوات الإسرائيلية عن شهيد واحد وتسع إصابات, وبذلك، يرتفع عدد الشهداء إلى شهيدين وعدد المصابين إلى 31, ورغم هذه الهجمات، أصر العديد من السكان، بما في ذلك سكان مدينة خيام وبلدة حنين في قضاء بنت جبيل، على العودة إلى بلداتهم.
كما دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى الحذر عند الاقتراب من المناطق الحدودية الجنوبية، محذرة من وجود ألغام وأجسام مشبوهة خلفها الاحتلال الإسرائيلي, وأكدت أهمية اتباع التعليمات الصادرة عن قيادة الجيش والوحدات العسكرية المنتشرة للحفاظ على سلامتهم.
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