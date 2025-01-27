تشييع جثمان الشاب صُب لبن في كفر عقب شمال القدس المحتلة

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الشاب آدم صب لبن (18 عاما) الذي استُشهد أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة.
وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلته في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، حيث أُلقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
ووصل المشيعون إلى مسجد البلدة، حيث أدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، ثم توجهوا لمواراته الثرى في مقبرة البلدة.
يذكر أن صُب لبن استُشهد جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام عند حاجز قلنديا النار باتجاهه، فيما أصيب اثنان آخران في أطرافهما السفلية.
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