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تشييع جثمان الشاب صُب لبن في كفر عقب شمال القدس المحتلة

1/27/2025 7:06:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الشاب آدم صب لبن (18 عاما) الذي استُشهد أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلته في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، حيث أُلقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى مسجد البلدة، حيث أدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، ثم توجهوا لمواراته الثرى في مقبرة البلدة.

يذكر أن صُب لبن استُشهد جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام عند حاجز قلنديا النار باتجاهه، فيما أصيب اثنان آخران في أطرافهما السفلية.

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