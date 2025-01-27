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وزير الأشغال يبحث مع السفير المصري خطط الإيواء والإغاثة وإزالة الركام في غزة

1/27/2025 7:06:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، خطط الإيواء والإغاثة وإزالة الركام وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء الذي عُقد في مقر السفارة برام الله، الرؤى بشأن خطط عمليات الإيواء والإغاثة وإزالة الركام، وإعادة بناء الطرق والمباني العامة والإسكان وتأهيلها، والتصورات بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

وثمن وزير الأشغال الجهود التي تضطلع بها مصر، ومحورية الدور المصري في عمليات الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجالات التشييد والبناء.

بدوره، استعرض سليمان جهود مصر طوال فترة الحرب، والجهود الجارية لإغاثة المواطنين في القطاع.

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