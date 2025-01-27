(محدث) استشهاد مواطنين وإصابة 3 آخرين في قصف الاحتلال مركبة قرب مخيم نور شمس

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - استُشهد مواطنان، وأصيب 3 آخرون، ظهر اليوم الاثنين، في قصف طيران
الاحتلال الإسرائيلي مركبة عند مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم.
وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيدين و3 مصابين بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إلى مستشفى طولكرم الحكومي، نتيجة قصف الاحتلال مركبة عند مدخل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.
وأفادت مراسلتنا، بأن طائرة مسيرة قصفت المركبة أثناء مرورها عبر شارع نابلس عند مدخل المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها واستشهاد وإصابة من بداخلها.
وعلى الفور، هُرعت مركبات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان.
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