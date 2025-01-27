(محدث) استشهاد مواطنين وإصابة 3 آخرين في قصف الاحتلال مركبة قرب مخيم نور شمس

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - استُشهد مواطنان، وأصيب 3 آخرون، ظهر اليوم الاثنين، في الاحتلال الإسرائيلي مركبة عند مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيدين و3 مصابين بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إلى طولكرم الحكومي، نتيجة قصف الاحتلال مركبة عند مدخل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مراسلتنا، بأن طائرة مسيرة قصفت المركبة أثناء مرورها عبر شارع نابلس عند مدخل المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها واستشهاد وإصابة من بداخلها.

وعلى الفور، هُرعت مركبات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان.