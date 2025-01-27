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وزارة الخارجية الأميركية تعلن إيقاف كافة المساعدات الخارجية

1/27/2025 7:06:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إيقاف جميع المساعدات الخارجية التي تمولها مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وأشار بيان للخارجية، أمس الأحد، إلى أن قطع المساعدات عن الدول الأجنبية جاء بهدف تقييم فعالية برامج المساعدات هذه ومدى توافقها مع السياسة الخارجية الأميركية.

وذكر البيان أن مراجعة المساعدات وتنظيمها يعد "التزاما أخلاقيا"، مؤكدا أن الإنفاق يجب أن يعود بالنفع على الشعب الأميركي.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقَّع أمرا تنفيذيا بشأن المساعدات الخارجية في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، مباشرة بعد توليه منصبه.

ونص الأمر التنفيذي على أن جميع الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية الأميركية سوف تقطع المساعدات عن الدول الأجنبية.

ولفت إلى بدء فترة مراجعة مدتها 90 يوما لتقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأميركية.

وتشمل المساعدات الإنمائية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والإنسانية المقدمة إلى بلدان أخرى.

MENAFN27012025000205011050ID1109132742

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