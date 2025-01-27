وزارة الخارجية الأميركية تعلن إيقاف كافة المساعدات الخارجية

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إيقاف جميع المساعدات الخارجية التي تمولها مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وأشار بيان للخارجية، أمس الأحد، إلى أن قطع المساعدات عن الدول الأجنبية جاء بهدف تقييم فعالية برامج المساعدات هذه ومدى توافقها مع السياسة الخارجية الأميركية.
وذكر البيان أن مراجعة المساعدات وتنظيمها يعد "التزاما أخلاقيا"، مؤكدا أن الإنفاق يجب أن يعود بالنفع على الشعب الأميركي.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقَّع أمرا تنفيذيا بشأن المساعدات الخارجية في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، مباشرة بعد توليه منصبه.
ونص الأمر التنفيذي على أن جميع الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية الأميركية سوف تقطع المساعدات عن الدول الأجنبية.
ولفت إلى بدء فترة مراجعة مدتها 90 يوما لتقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأميركية.
وتشمل المساعدات الإنمائية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والإنسانية المقدمة إلى بلدان أخرى.
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