صور أربع نساء إسرائيليات تم تحريرهن من قبضة حماس في غزة تتسبب في إثارة مشاعر قوية في إسرائيل

(MENAFN
) تسببت صور أربع نساء إسرائيليات تم تحريرهن من قبضة حماس في غزة في إثارة مشاعر قوية في إسرائيل, أصبحت هؤلاء النساء، مع خمس جنديات أخريات تم اختطافهن، رموزًا بارزة لمجزرة السابع من أكتوبر, موقع ناحل عوز العسكري، الذي حدثت فيه عملية الاختطاف وقتل فيه 53 جنديًا، يمثل فشلًا عسكريًا كبيرًا, الجيش الإسرائيلي لم يستعد بشكل جيد للدفاع عن الموقع، وتجاهل تحذيرات من مراقبات بشأن تحضيرات حماس، وتأخر في تقديم الدعم للمناطق المحيطة التي تعرضت للهجوم.
كما قد أثار تأخر استجابة الحكومة الإسرائيلية للمفاوضات من أجل إعادة المختطفين انتقادات, يعتقد العديد من موظفي الأمن الذين شاركوا في المفاوضات أن الاتفاق كان من الممكن التوصل إليه في وقت مبكر، مما كان يمكن أن ينقذ حياة ثمانية مختطفين على الأقل وعدد كبير من الجنود الذين قتلوا في المعارك, بدلاً من تحمل المسؤولية، يحاول رئيس الوزراء نتنياهو وبعض أعضاء ائتلافه، الذين كانوا يعارضون الصفقة في البداية، الآن أن ينسبوا الفضل في تحرير الجنديات, وتشير التقارير إلى أن مكتب رئيس الوزراء مارس ضغوطًا على العائلات لتذكّر شكر زوجة نتنياهو.
وإعادة هؤلاء الجنود الأربع هي مجرد بداية، حيث لا يزال هناك 90 شخصًا آخرين، من المدنيين والعسكريين، في قبضة حماس, من المتوقع أن تسير عملية إعادة الأسرى ببطء، مع المرحلة الأولى من العودة التي تشمل مجموعات صغيرة من الأسرى, كانت المناقشات حول إطلاق سراح المختطفين طويلة ومليئة بعدم اليقين, وعدت حكومة نتنياهو العائلات باتخاذ إجراءات، لكن الحكومة لم تقدم الكثير من التقدم في المفاوضات مع حماس, فقط بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2023 بدأ زخم المفاوضات, يخطط نتنياهو الآن للقيام بزيارة إلى واشنطن للقاء ترامب، على أمل إيقاف الصفقة من إتمامها بعد المرحلة الأولى.
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