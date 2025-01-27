خلافات حادة بين عائلات المحتجزين بغزة وبن غفير خلال جلسة بالكنيست

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل أبيب -PNN- وقعت خلافات حادة بين عدد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام عبرية، منذ قليل.
وقال بن غفير، اليوم، إنه يجب استئناف الحرب على غزة، مضيفًا أن فتح ممر نتساريم وعودة عشرات الآلاف إلى شمال غزة صورة انتصار لحماس.
كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن العودة إلى شمال غزة ليس الانتصار المطلق بل الاستسلام المطلق.
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