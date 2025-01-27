خلافات حادة بين عائلات المحتجزين بغزة وبن غفير خلال جلسة بالكنيست

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN- وقعت خلافات حادة بين عدد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام عبرية، منذ قليل.

وقال بن غفير، اليوم، إنه يجب استئناف الحرب على غزة، مضيفًا أن فتح ممر نتساريم وعودة عشرات الآلاف إلى شمال غزة صورة انتصار لحماس.

كما أكد الأمن القومي الإسرائيلي، أن العودة إلى شمال غزة ليس الانتصار المطلق بل الاستسلام المطلق.