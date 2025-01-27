احذروا.. طريقة نصب جديدة لبيع الشقق في عمان - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مجدي الباطية - كشف الخبير العقاري نادر يوسف العلان عن اسلوب جديد للنصب في بيع الشقق في عمان .
وبالتفاصيل قال علان ان طريقة النصب تتم عبر استئجار احد الاشخاص شقة في عمان الغربية وعرضها للبيع بسعر اقل من السعر الطبيعي بالمنطقة .
واضاف العلان انه بحكم استئجار الشخص للشقة فإنه يحصل على صورة من سند الملكية ، حيث يراجع الاعلان عدد كبير من المواطنين ويحصل على عربون منهم جميعا ً .
وبعد ذلك يؤجل الشخص تسليم الشقة الى هؤلاء لمدة اسبوعين ، حيث يخبرهم انه سيقوم بنقل عفش الشقة وتجهيز نفسه للرحيل منها .
وتكون الصدمة للمشترين - يضيف العلان - عندما يقوم الشخص بإغلاق هاتفه والاختفاء عن الانظار .
العلان قال انه يمكن للمواطنين عدم الوقوع ضحية هذا النصب بطلب الهوية الشخصية من صاحب الاعلان تثبت انه يملك الشقة حسب سند الملكية الذي يقوم بإظهاره عند عرض الشقة للبيع .
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