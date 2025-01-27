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احذروا.. طريقة نصب جديدة لبيع الشقق في عمان - فيديو

1/27/2025 7:05:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف الخبير العقاري نادر يوسف العلان عن اسلوب جديد للنصب في بيع الشقق في عمان .
وبالتفاصيل قال علان ان طريقة النصب تتم عبر استئجار احد الاشخاص شقة في عمان الغربية وعرضها للبيع بسعر اقل من السعر الطبيعي بالمنطقة .
واضاف العلان انه بحكم استئجار الشخص للشقة فإنه يحصل على صورة من سند الملكية ، حيث يراجع الاعلان عدد كبير من المواطنين ويحصل على عربون منهم جميعا ً .
وبعد ذلك يؤجل الشخص تسليم الشقة الى هؤلاء لمدة اسبوعين ، حيث يخبرهم انه سيقوم بنقل عفش الشقة وتجهيز نفسه للرحيل منها .
وتكون الصدمة للمشترين - يضيف العلان - عندما يقوم الشخص بإغلاق هاتفه والاختفاء عن الانظار .
العلان قال انه يمكن للمواطنين عدم الوقوع ضحية هذا النصب بطلب الهوية الشخصية من صاحب الاعلان تثبت انه يملك الشقة حسب سند الملكية الذي يقوم بإظهاره عند عرض الشقة للبيع .

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