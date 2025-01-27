المعايطة: المرحلة المقبلة صعبة سياسيا على الأردن.. والمطلوب وحدة فلسطينية

المعايطة: المرحلة المقبلة صعبة سياسيا على الأردن.. والمطلوب وحدة فلسطينية
التاريخ
1/27/2025 7:05:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في ظل الضغوطات المتزايدة التي تمارسها إدارة الرئيس ترامب
على المنطقة، يظهر الأردن مجدداً كحجر الزاوية في مواجهة هذه التحديات، للتعليق على هذه الأحداث وتحليل أبعادها يتحدث عبر "برنامج الوكيل" الكاتب والمحلل السياسي ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة :
MENAFN27012025000208011052ID1109132736
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.