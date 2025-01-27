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المعايطة: المرحلة المقبلة صعبة سياسيا على الأردن.. والمطلوب وحدة فلسطينية

1/27/2025 7:05:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ظل الضغوطات المتزايدة التي تمارسها إدارة الرئيس ترامب على المنطقة، يظهر الأردن مجدداً كحجر الزاوية في مواجهة هذه التحديات، للتعليق على هذه الأحداث وتحليل أبعادها يتحدث عبر "برنامج الوكيل" الكاتب والمحلل السياسي ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة :


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