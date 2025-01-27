أبو شهاب: وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية يحمي المتعاملين بها

أبو شهاب: وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية يحمي المتعاملين بها
التاريخ
1/27/2025 7:05:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ما هي العملات الرقمية والأصول الافتراضية، وكيف ستنظم الحكومة عملها في الأردن خلال العام الحالي؟ | المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني المهندس غسان نواف أبو شهاب يتحدث عبر برنامج الوكيل :
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