Monday, 27 January 2025 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو شهاب: وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية يحمي المتعاملين بها

1/27/2025 7:05:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ما هي العملات الرقمية والأصول الافتراضية، وكيف ستنظم الحكومة عملها في الأردن خلال العام الحالي؟ | المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني المهندس غسان نواف أبو شهاب يتحدث عبر برنامج الوكيل :


MENAFN27012025000208011052ID1109132735

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث