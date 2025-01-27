العيسوي: السياسة الحكيمة للملك أبقت على الأردن واحة أمن واستقرار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا نسائيا، يمثل مبادرة "محبي المملكة من نشميات حي نزال وعباد".واستهل العيسوي حديثه، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، بالتأكيد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ووعي شعبه، ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية، ثابت على مواقفه الوطنية ومبادئه.وأكد العيسوي أن السياسة الحكيمة، لجلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤيته الاستشرافية للتحولات التي تشهدها المنطقة، أبقت على الأردن أمنا مستقرا، في ظل محيط ملتهب، وعززت من دوره المحوري في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وأوضح أن هذه المواقف، ورؤى وتوجيهات جلالة الملك، تعكس خارطة طريق وطنية تقوم على مبادئ الثوابت الأردنية، بما يعزز موقف الأردن كداعم رئيسي لقضايا الأمة العربية في مختلف المحافل.

بدورهن، أكدت المتحدثات وقوفهم خلف جلالة الملك، في مواجهة كل التحديات والظروف، معربات عن ثقتهم المطلقة بقيادة جلالة الملك، التي جعلت من الأردن شريكا أساسيا وموثوقا في المجتمع الدولي.

وأعربن عن فخرهم واعتزازهم بقيادتهم الهاشمية، وما حققته من إنجازات، جعلت منه نموذجا عماده رفعة الوطن والمواطن، والاهتمام بالمرأة وتمكينها وبالشباب وتفعيل دورهم، وهو ما سانده في تلك الجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.