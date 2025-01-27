العيسوي: السياسة الحكيمة للملك أبقت على الأردن واحة أمن واستقرار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا نسائيا، يمثل مبادرة "محبي المملكة من نشميات حي نزال وعباد".
واستهل العيسوي حديثه، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، بالتأكيد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ووعي شعبه، ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية، ثابت على مواقفه الوطنية ومبادئه.
وأكد العيسوي أن السياسة الحكيمة، لجلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤيته الاستشرافية للتحولات التي تشهدها المنطقة، أبقت على الأردن أمنا مستقرا، في ظل محيط ملتهب، وعززت من دوره المحوري في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأوضح أن هذه المواقف، ورؤى وتوجيهات جلالة الملك، تعكس خارطة طريق وطنية تقوم على مبادئ الثوابت الأردنية، بما يعزز موقف الأردن كداعم رئيسي لقضايا الأمة العربية في مختلف المحافل.
بدورهن، أكدت المتحدثات وقوفهم خلف جلالة الملك، في مواجهة كل التحديات والظروف، معربات عن ثقتهم المطلقة بقيادة جلالة الملك، التي جعلت من الأردن شريكا أساسيا وموثوقا في المجتمع الدولي.
وأعربن عن فخرهم واعتزازهم بقيادتهم الهاشمية، وما حققته من إنجازات، جعلت منه نموذجا عماده رفعة الوطن والمواطن، والاهتمام بالمرأة وتمكينها وبالشباب وتفعيل دورهم، وهو ما سانده في تلك الجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
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