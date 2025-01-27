كيفية جعل عطرك يدوم طوال اليوم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعد العطر جزءًا مهمًا من روتين العناية الشخصية، لكن في بعض الأحيان قد لا يستمر لفترة طويلة بعد وضعه. إليك بعض النصائح التي تساعدك على جعل عطرك يدوم لفترة أطول:



- اختاري العطر المناسب: بعض أنواع العطور تدوم لفترات أطول من غيرها. العطور التي تحتوي على روائح دهنية مثل العطور الشرقية أو الخشبية عادة ما تستمر لفترة أطول.

- وضع العطر على البشرة النظيفة: أفضل وقت لوضع العطر هو بعد الاستحمام مباشرة، حيث تكون البشرة نظيفة ومشربة بالرطوبة، مما يساعد العطر على الالتصاق بالبشرة بشكل أفضل.

- استخدمي مرطبًا قبل العطر: يمكن أن يساعد كريم مرطب أو زيت الجسم في الاحتفاظ بالعطر على الجلد لفترة أطول. يفضل استخدام مرطب غير معطر حتى لا يتداخل مع رائحة العطر.

- رش العطر على نقاط النبض: نقاط النبض هي أماكن في الجسم مثل المعصمين، خلف الأذنين، وأسفل الرقبة، حيث يضخ القلب الدم بشكل أكبر وتكون درجة الحرارة أعلى، مما يعزز من فوحان العطر.

- لا تفركي معصميك بعد وضع العطر: رغم أن الكثير من الناس يقومون بفرك معصميهم بعد رش العطر، إلا أن ذلك يمكن أن يكسر جزيئات العطر ويقلل من مدة فوحانه.

- احتفظي بالعطر في مكان بارد ومظلم: الحرارة والضوء يمكن أن يؤثران سلبًا على تركيبة العطر. للحفاظ على جودته، يفضل تخزينه في مكان بارد ومظلم.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بعطر يدوم طوال اليوم ويعزز من إطلالتك.



