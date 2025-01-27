كيفية جعل عطرك يدوم طوال اليوم؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يعد العطر جزءًا مهمًا من روتين العناية الشخصية، لكن في بعض الأحيان قد لا يستمر لفترة طويلة بعد وضعه. إليك بعض النصائح التي تساعدك على جعل عطرك يدوم لفترة أطول:
- اختاري العطر المناسب: بعض أنواع العطور تدوم لفترات أطول من غيرها. العطور التي تحتوي على روائح دهنية مثل العطور الشرقية أو الخشبية عادة ما تستمر لفترة أطول.
- وضع العطر على البشرة النظيفة: أفضل وقت لوضع العطر هو بعد الاستحمام مباشرة، حيث تكون البشرة نظيفة ومشربة بالرطوبة، مما يساعد العطر على الالتصاق بالبشرة بشكل أفضل.
- استخدمي مرطبًا قبل العطر: يمكن أن يساعد كريم مرطب أو زيت الجسم في الاحتفاظ بالعطر على الجلد لفترة أطول. يفضل استخدام مرطب غير معطر حتى لا يتداخل مع رائحة العطر.
- رش العطر على نقاط النبض: نقاط النبض هي أماكن في الجسم مثل المعصمين، خلف الأذنين، وأسفل الرقبة، حيث يضخ القلب الدم بشكل أكبر وتكون درجة الحرارة أعلى، مما يعزز من فوحان العطر.
- لا تفركي معصميك بعد وضع العطر: رغم أن الكثير من الناس يقومون بفرك معصميهم بعد رش العطر، إلا أن ذلك يمكن أن يكسر جزيئات العطر ويقلل من مدة فوحانه.
- احتفظي بالعطر في مكان بارد ومظلم: الحرارة والضوء يمكن أن يؤثران سلبًا على تركيبة العطر. للحفاظ على جودته، يفضل تخزينه في مكان بارد ومظلم.
باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بعطر يدوم طوال اليوم ويعزز من إطلالتك.
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