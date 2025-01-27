للعام التاسع على التوالي شركة فيليب موريس إنترناشيونال تتوج بجائزة أفضل صاحب عمل في مصر والأردن ولبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تم اختيار شركة فيليب موريس إنترناشيونال في مصر والأردن ولبنان، كأفضل صاحب عمل للعام التاسع على التوالي. كما أقرّت الشهادة بتميز شركة فيليب موريس إنترناشيونال في ممارسات إدارة الموارد البشرية، مما يثبت أن الشركة تعتبر صاحب عمل مفضل يرتكز على تلبية الاحتياجات المتطورة للقوى العاملة المتنوعة على مستوى العالم.



قال فريد باتيتوتشي، كبير مسئولي الموارد البشرية وبيئة العمل في شركة فيليب موريس إنترناشيونال: "إن اختيارنا كأفضل صاحب عمل عالمي للعام التاسع على التوالي هو إنجاز رائع، وهو إنجاز يمكن لجميع زملائي أن يفخروا به وبشدة".



وأضاف: "إن هذا التقدير هو شهادة على التزامنا بتضمين الثقافة ليس فقط كوظيفة أو سياسة، ولكن كإستراتيجية مدفوعة بالأعمال، حيث يكون جميع الموظفين مسئولين بشكل جماعي عن تجسيد قيمنا وسلوكياتنا، وإحياء التراث الخاص بشركة فيليب موريس إنترناشيونال".



فيما قال علي نفزات كرمان، مدير عام شركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي "هذا التكريم بإختيارنا كأفضل صاحب عمل للمرة التاسعة على التوالي، يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتقديم تجربة متميزة للموظفين. ويؤكد على سعينا الدؤوب لتحقيق التميز وتفانينا في تعزيز مكان عمل شامل يدفع نحو الابتكار وتنمية المواهب."



شهادة أفضل صاحب عمل هي نتيجة لتقييم مستقل أجراه معهد "Top Employers Institute"، والذي اعترف بالشركة الأم لشركة فيليب موريس مصر كأفضل صاحب عمل عالمي للعام التاسع على التوالي. كما تم الاعتراف بالشركات التابعة لشركة فيليب موريس إنترناشيونال كأصحاب عمل رائدين في 32 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.



يقوم برنامج معهد أفضل صاحب عمل بإصدار شهادات للمؤسسات بناءً على المشاركة ونتائج استطلاع أفضل ممارسات الموارد البشرية. ويغطي هذا الاستطلاع ستة مجالات للموارد البشرية تتكون من 20 موضوعًا، بما في ذلك استراتيجية الأفراد، وبيئة العمل، والتعلم، والتنوع والشمول، والرؤية والقيم، والسلامة الشخصية، والمزيد.



قال الرئيس التنفيذي لمعهد أفضل أصحاب العمل، ديفيد بلينك: "إنه الاتساق في عالم غير متسق، ففي وقت التغيير المستمر - حيث تكون التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية حاضرة دائمًا - تبرز الأوقات الاستثنائية أفضل ما في الأشخاص والمؤسسات. أظهر برنامج جائزة أفضل أصحاب عمل لهذا العام هذه القوة، حيث أظهرت أفضل أصحاب العمل المعتمدين لعام 2025 تفانيًا متميزًا لموظفيهم على مستوى العالم. إن التزامهم المستمر بممارسات الأشخاص في جميع أنحاء العالم يجعلهم يبرزون كمجموعة حصرية حصلت على شهادة عالمية من خلال برنامج أفضل أصحاب العمل. نحن فخورون بالاحتفال بهذه الشركات وإنجازاتها في عام 2025".



شركة فيليب موريس إنترناشيونال، الشركة الأم لشركة فيليب موريس مصر هي واحدة من 17 منظمة دولية حصلت على شهادة أفضل صاحب عمل عالمي لهذا العام. تعكس الشهادة التزام شركة فيليب موريس إنترناشيونال بتطوير ثقافة موجهة نحو النمو، وشاملة كما هو موضح في التراث الخاص بشركة فيليب موريس إنترناشيونال، وهو إطار ثقافي داخلي مبني على القيم والسلوكيات المشتركة لضمان شعور ما يقرب من 82,700 موظف في شركة فيليب موريس إنترناشيونال حول العالم بأنهم في أمان، ويتم الإصغاء لهم، ويشاركون في قرارات الأعمال، ويمتلكون أهدافًا واضحة ولديهم شعور قوي بالانتماء.

