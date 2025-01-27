الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج
التاريخ
1/27/2025 5:06:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف اليوم الاثنين، عبر فيها مرسلوها عن أصدق آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الجليلة.
كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.
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