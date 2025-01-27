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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

1/27/2025 5:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف اليوم الاثنين، عبر فيها مرسلوها عن أصدق آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الجليلة.


كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.

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