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مياه العقبة تبدأ تشغيل محطة توليد الطاقة باستخدام الغاز الحيوي

1/27/2025 5:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه العقبة عن بدء تشغيل محطة توليد الطاقة باستخدام الغاز الحيوي في محطة التنقية شمال العقبة، في خطوة تعكس التزام الشركة بالابتكار والاستدامة.
ويُعد هذا المشروع من الإنجازات الريادية على مستوى المملكة، ويهدف إلى تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة بيئية واقتصادية للمحافظة على موارد البيئة سليمة معافاة .
وقال مدير عام الشركة المهندس مفيد اللوزي، إن " تشغيل محطة توليد الطاقة باستخدام الغاز الحيوي يُعد إنجازًا رياديًا يعزز مكانة الشركة كشركة سبّاقة في اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة.
ولفت إلى أن الشركة هي أول من يطبق هذا النموذج المتكامل للطاقة المتجددة في العقبة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية نحو تحقيق الاعتماد الذاتي للطاقة في محطة التنقية الخاصة بنا، وتخفيف الضغط على الشبكات التقليدية، ما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية.
وأضاف أن المشروع يُبرز التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الجهود الوطنية لمكافحة التغير المناخي، كما يسمح بإعادة استخدام النفايات العضوية (الحمأة) بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.
يشار إلى أن شركة مياه العقبة قامت ببناء مرافق جديدة لزيادة قدرة معالجة مياه الصرف الصحي من 12 ألف متر مكعب إلى 40 ألفا في اليوم، ما سيمكن المحطة من تحسين جودة مياه الصرف الصحي حيث أن المرافق الجديدة في محطة التنقية تعتمد في تشغيلها على البدائل الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والغاز الحيوي المنتج من خلال عملية معالجة مياه الصرف الصحي، لدعم استدامة المحطة.


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