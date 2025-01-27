الملكة رانيا: اللهم أجبر كسر قلوب عبادك

الملكة رانيا: اللهم أجبر كسر قلوب عبادك
التاريخ
1/27/2025 5:06:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، بذكرى الإسراء والمعراج المباركة.
وقالت جلالتها في تدوينة عبر منصة إكس: "اللهم يا من أسرى بعبده وحبيبه أجبر كسر قلوب عبادك واملأها طمأنينة وسعادة".
MENAFN27012025000208011052ID1109132217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.