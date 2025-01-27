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الملكة رانيا: اللهم أجبر كسر قلوب عبادك

1/27/2025 5:06:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، بذكرى الإسراء والمعراج المباركة.
وقالت جلالتها في تدوينة عبر منصة إكس: "اللهم يا من أسرى بعبده وحبيبه أجبر كسر قلوب عبادك واملأها طمأنينة وسعادة".

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