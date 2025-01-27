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اكتشاف موجات كونية غريبة تشبه أصوات الطيور من أعماق الفضاء!

1/27/2025 5:06:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكتشف العلماء موجات كونية جديدة تُشبه أصوات الطيور تغرد في فضاء غير متوقع، وذلك بعد أن تم التقاط هذه الموجات من مسافة بعيدة جدًا تقدر بحوالي 100,000 كيلومتر عن الأرض، وهو ما لم يتم رصده من قبل. وأطلق العلماء على هذه الموجات اسم "موجات كورس" بسبب تردداتها التي تشبه نغمات الطيور عالية النبرة.


وحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، تم رصد هذه الموجات عبر أقمار ناسا متعددة المقاييس المغناطيسية، التي أُطلقت في 2015 لدراسة المجالات المغناطيسية للأرض والشمس. وكشف العلماء عن أن هذه الموجات تم رصدها أيضًا بالقرب من كواكب أخرى مثل المشتري وزحل، حيث يمكن أن تتسبب في تشويش الاتصالات الفضائية.


وقالت عالمة الفيزياء الفضائية في جامعة أيوا، أليسون جاينز: "هذا الاكتشاف يفتح أبوابًا لأسئلة جديدة حول الفيزياء التي قد تكون ممكنة في هذا المجال"، مشيرة إلى أن هذه الموجات يمكن أن تكون من أقوى وأهم الموجات في الفضاء.


كما أشار تشنغ مينغ ليو، مؤلف الدراسة من جامعة بيهانغ، إلى أهمية هذا الاكتشاف قائلاً: "إنها واحدة من أقوى الموجات وأكثرها أهمية في الفضاء"، ما يعكس طابع البحث العلمي المتقدم في هذا المجال.


ويُذكر أن هذا الاكتشاف يعزز الدراسات المتعمقة التي يجريها العلماء لفهم الظواهر الكونية الغامضة، وقد يفتح المجال لاكتشاف المزيد من الظواهر غير المكتشفة بعد في أرجاء الفضاء الشاسع.

لبنان 24

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