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تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض فيتور 2025

1/27/2025 5:06:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض فيتور 2025 الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني الحالي، حيث شهد الجناح الأردني مشاركة 20 مكتبًا سياحيًا وفندقًا محليًا، بالإضافة إلى طيران الملكية الأردنية وسلطة إقليم البتراء.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، تضمن برنامجها على هامش المعرض عدة فعاليات، كان أبرزها عقد مؤتمر صحفي في الجناح الأردني بحضور أكثر من 35 صحفيًا من وسائل الإعلام الإسبانية، وعقد 62 اجتماعًا مع كبار ممثلي المكاتب السياحية الإسبانية وشركات الطيران ووسائل الإعلام الإسبانية.
وقالت الهيئة إن المشاركين في المؤتمر بينوا أهمية تعزيز السياحة بين الأردن وإسبانيا وسلطوا الضوء على الإنجازات السياحية والثقافية التي يحتضنها الأردن.
وفي إطار تعزيز العلاقات بين الأردن وإسبانيا، شهد المعرض توقيع اتفاقية توأمة بين مسار "إيجيريا" في الأردن وطريق "كامينو دي سانتياغو" في إسبانيا لتعزيز السياحة الدينية المسيحية والثقافية بين البلدين، حيث وقع وفد الهيئة في جناح غاليسيا مذكرة التفاهم. ووصف وزير السياحة في غاليسيا هذا التعاون بالإنجاز الكبير للمنطقتين.
وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات أن هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو جعل الأردن وجهة رئيسية للمسافرين الإسبان الباحثين عن تجارب دينية.
وأوضح أن الأردن أطلق مبادرة "الأردن: فجر المسيحية" التي تتزامن مع يوبيل الفاتيكان وتربط مع مسار "إيجيريا"، مؤكدًا أن هذه المبادرة تتيح للزوار الإسبان فرصة استكشاف المواقع المسيحية والتاريخية الهامة في الأردن.
وأشار عربيات إلى أهمية السوق الإسبانية التي تعتبر من أبرز الأسواق المغذية للسياحة الأردنية، حيث يتزايد عدد السياح الإسبان الذين يزورون الأردن للاستمتاع بتجارب سياحية فريدة ومتنوعة تشمل الثقافة والطبيعة والمأكولات المحلية.
وشدد على أهمية دعم المجتمعات الريفية الأردنية من خلال السياحة المستدامة والطعام المحلي.
من جهته، أكد رئيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات الدور المحوري للبترا في تاريخ العالم، مع الإشارة إلى المزيج الفريد من التراث النبطي، الهيليني، الإسلامي والمسيحي الذي تميزت به المدينة الوردية.
كما تم تسليط الضوء خلال المعرض على العلاقات السياحية القوية بين الأردن وإسبانيا، وتأكيد التزام المملكة بتطوير وتعزيز هذه الروابط عبر استراتيجيات السياحة المستدامة، بالإضافة إلى دعم المجتمعات الريفية الأردنية.
كما تميزت مشاركة الهيئة في المعرض بتنظيم تجارب التذوق للطعام الأردني في جناحها، حيث شهدت هذه الفعاليات إقبالًا كبيرًا من الزوار، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالمأكولات الأردنية.
وقالت الهيئة إن معرض فيتور يعتبر من أبرز المعارض السياحية في العالم ويشكل منصة مهمة للترويج للوجهات السياحية والتعرف على أحدث الاتجاهات في صناعة السفر. كما تعد المشاركة الأردنية في هذا المعرض خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية، لا سيما في الأسواق الأوروبية مثل السوق الإسبانية.


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