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الحكومة تبرر إجراء التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات

1/27/2025 5:06:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات سبب إجراء التعداد السكاني مرة واحدة كل 10 سنوات.

وقال العودات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المعايير الإحصائية المتبعة من قبل الأمم المتحدة تحدد إجراء التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات (لا ينقص ولا يزيد عنه)

وأضاف أن هذا المبدأ متعارف عليه في كل دول العالم وليس فقط في الأردن.

ويناقش مجلس النواب في هذه الأثناء مشروع قانون الإحصاءات العامة.

MENAFN27012025000208011052ID1109132214

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