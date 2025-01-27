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ألماني يحطم الرقم القياسي لأطول مدة تحت الماء بـ120 يوما

1/27/2025 5:06:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمكّن الألماني روديغر كوخ، البالغ من العمر 59 عامًا، من تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول مدة قضاها شخص تحت الماء، بعد أن عاش لمدة 120 يومًا داخل كبسولة صغيرة على عمق 11 مترًا قبالة سواحل بنما.


وكان الرقم القياسي السابق للأميركي جوزف ديتوري الذي قضى مئة يوم داخل مقصورة في بحيرة فلوريدا. وقال كوخ لفرانس برس قبل مغادرته الكبسولة: "كانت مغامرة مذهلة، وأنا الآن أشعر بشيء من الندم لخروجي منها. لقد استمتعت بكل لحظة فيها."


وأعرب كوخ عن إعجابه بمنظر البحر من خلال نافذة الكبسولة، حيث وصف الأجواء الرائعة عندما يحل الظلام وتلمع المياه. وأضاف أنه لا يمكن وصف هذا المشهد، بل يجب على الشخص تجربته بنفسه.


وتمكن كوخ من العيش داخل الكبسولة المغمورة تحت الماء على بعد 15 دقيقة بالقارب من ساحل بويرتو ليندو. وخلال تلك الفترة، كانت الكبسولة تحت المراقبة الدائمة بأربع كاميرات لضمان سلامته وعدم خروجه إلى السطح.


وقالت الخبيرة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية سوزانا رييس إن الرقم الجديد يعد من أكثر الأرقام المثيرة للدهشة، حيث تطلب تحقيقه جهودًا هائلة ورصدًا مستمرًا على مدار 120 يومًا.

لبنان 24

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