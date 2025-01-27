ياسمين صبري تترك تصوير مسلسلها الرمضاني لسبب مفاجئ! - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
"قررت الفنانة
المصرية ياسمين صبري أخذ استراحة من تصوير مسلسلها الرمضاني "الأميرة" لقضاء إجازة في سويسرا.
ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا لها أثناء متابعتها لمباراة "بولو" وسط الثلوج، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة بمعطف من الفرو. وتعد هذه الإجازة جزءًا من جدولها المزدحم، حيث سبق لها أن حضرت حفل "جوي أوورد" في السعودية، رغم انشغالها بالتسجيل المبكر للمسلسل."
لبنان 24
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