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ياسمين صبري تترك تصوير مسلسلها الرمضاني لسبب مفاجئ! - صورة

1/27/2025 5:06:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- "قررت الفنانة المصرية ياسمين صبري أخذ استراحة من تصوير مسلسلها الرمضاني "الأميرة" لقضاء إجازة في سويسرا.

ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا لها أثناء متابعتها لمباراة "بولو" وسط الثلوج، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة بمعطف من الفرو. وتعد هذه الإجازة جزءًا من جدولها المزدحم، حيث سبق لها أن حضرت حفل "جوي أوورد" في السعودية، رغم انشغالها بالتسجيل المبكر للمسلسل."

لبنان 24

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