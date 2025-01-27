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إغلاق جسر مدخل المطار بدءا من الثلاثاء .. وتحويلات مرورية

1/27/2025 5:06:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان، عن بدء اعمال استكمال مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى) والمتضمن جسر الفردوس مرج الحمام، جسر الدوار الثامن، جسر مادبا، جسر القسطل، جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي.
وقالت الوزارة إنه سيتم البدء بإستبدال فواصل التمدد القائمة والمتضررة أعلى جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي بفواصل تمدد جديدة.
وأضافت، أنه نظرا لأهمية الجسر وحاجته للصيانة سيبدأ العمل من يوم غد الثلاثاء وحتى 19/02/2025 على أن يكون العمل على مرحلتين، الأمر الذي يتطلب إغلاق جزئي أعلى الجسر بإتجاه المطار أمام حركة السير القادم من عمان بحيث يكون العمل بداية بالمسرب الأيسر أعلى الجسر ومن ثم الأيمن بالتناوب وبشكل يضمن إنسيابية حركة السير، وإغلاق كامل لحركة السير أعلى الجسر القادم من المطار بإتجاه العقبة كونه مسرب واحد غير قابل للفصل وتحويل حركة السير بإتجاه عمان ومن ثم الإلتفاف من النفق قبل مسجد الفايز والعودة بإتجاه العقبة بالتزامن مع أعمال المسرب الأيسر بإتجاه المطار.
وستكون مدة العمل 12 يوما لكل مرحلة، وحسب ظروف العمل في الموقع، حيث سيتم وبالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية وإدارة السير اجراء تحويلات مرورية حسب نموذج التحويلة المرفق، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء 28/01/2025، وستعمل الوزراة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة.

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