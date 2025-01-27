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الخدمات الطبية تنعى الرقيب مالك العوابدة

1/27/2025 5:06:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت أسرة الخدمات الطبية الملكية، ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها، زميلهم الرقيب مالك بسام العوابدة من مرتب دائرة الخدمات العامة والتغذية، الذي وافته المنية صباح اليوم.
وتضرعت الأسرة إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


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