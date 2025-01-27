Monday, 27 January 2025 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ العاصمة يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البحرين والسعودية

1/27/2025 5:04:04 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في مكتبه بمبنى المحافظة بالقضيبية، فهد بن محمد بن منيخر، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين منذ عقود طويلة، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به قيادتا البلدين لتعزيز التعاون المشترك، ومواصلة مسيرة التقدم والنماء بما يخدم المصالح المشتركة، وتوطيد التعاون والترابط على كافة المستويات والأصعدة.

من جانبه، عبر القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لمعالي محافظ العاصمة، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

MENAFN27012025000055011008ID1109132202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث