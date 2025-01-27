محافظ العاصمة يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البحرين والسعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في مكتبه بمبنى المحافظة بالقضيبية، فهد بن محمد بن منيخر، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين منذ عقود طويلة، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به قيادتا البلدين لتعزيز التعاون المشترك، ومواصلة مسيرة التقدم والنماء بما يخدم المصالح المشتركة، وتوطيد التعاون والترابط على كافة المستويات والأصعدة.

من جانبه، عبر القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لمعالي محافظ العاصمة، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.