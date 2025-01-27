قطر: عودة النازحين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة بعد التوصل إلى تفاهم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 27 -1 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين السماح بعودة النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع بعد التوصل إلى تفاهم مع حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري القول إنه تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم (حماس) بتسليم الرهينة أربيل يهود واثنين من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم.

وأشار المتحدث إلى أن ذلك جاء في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء بشأن تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح ان (حماس) ستقوم أيضا بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق وتقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وذكر الأنصاري أنه في المقابل تسمح السلطات الإسرائيلية ابتداء من صباح اليوم الاثنين بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى. (النهاية) س س س / ط م ا