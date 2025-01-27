لبنان يؤكد الموافقة على استمرار العمل بموجب وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 27 - 1 (كونا) -- أكدت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين الموافقة على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي حتى 18 فبراير المقبل.
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان ان قرار الحكومة جاء بعد تشاوره مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن المستجدات الحاصلة في الجنوب ونتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الامريكي "المولج رعاية التفاهم على وقف اطلاق النار وبعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم التي تعمل على تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701".
واشار البيان الى ان لجنة المراقبة تتابع تنفيذ كافة بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.
وذكر انه بناء على طلب الحكومة اللبنانية ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين اعتقلهم بعد السابع من أكتوبر.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الأحد تمديد الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان حتى 18 فبراير المقبل.
وذكر البيت الابيض في بيان صحفي أن الترتيبات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي والتي تراقبها الولايات المتحدة ستظل سارية المفعول حتى 18 فبراير 2025.
وأضاف البيان أن "حكومات لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة سيباشرون المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023".
يذكر أن اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي يقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد 60 يوما من سريان الاتفاق لكن تقارير أفادت بأن الاحتلال أعلن بقاءه إلى ما بعد هذه المهلة وهو ما نفته الرئاسة اللبنانية.
وكانت قيادة الجيش اللبناني دعت الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية مع انقضاء مهلة ال60 يوما التي تلي وقف إطلاق النار وذلك لوجود ألغام وأجسام مشبوهة من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي.
إلا أن مداخل القرى والبلدات في القطاعين الغربي والاوسط في الجنوب شهدت أمس حشودا لمواطنين حاولوا الدخول الى بلداتهم ما ادى الى مواجهات مع جيش الاحتلال.
وسجلت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 22 قتيلا و124 جريحا من بينهم 9 اطفال حصيلة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي خلال محاولة المواطنين الدخول إلى بلداتهم الحدودية التي لاتزال محتلة.
يذكر ان اتفاق ايقاف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي بعد توسع الحرب في سبتمبر الماضي بشن جيش الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية تسببت بمقتل الاف المواطنين ونزوح ما يفوق المليون شخص. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
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