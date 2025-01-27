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لبنان يؤكد الموافقة على استمرار العمل بموجب وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير

1/27/2025 4:26:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 1 (كونا) -- أكدت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين الموافقة على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي حتى 18 فبراير المقبل.
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان ان قرار الحكومة جاء بعد تشاوره مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن المستجدات الحاصلة في الجنوب ونتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الامريكي "المولج رعاية التفاهم على وقف اطلاق النار وبعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم التي تعمل على تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701".
واشار البيان الى ان لجنة المراقبة تتابع تنفيذ كافة بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.
وذكر انه بناء على طلب الحكومة اللبنانية ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين اعتقلهم بعد السابع من أكتوبر.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الأحد تمديد الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان حتى 18 فبراير المقبل.
وذكر البيت الابيض في بيان صحفي أن الترتيبات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي والتي تراقبها الولايات المتحدة ستظل سارية المفعول حتى 18 فبراير 2025.
وأضاف البيان أن "حكومات لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة سيباشرون المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023".
يذكر أن اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي يقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد 60 يوما من سريان الاتفاق لكن تقارير أفادت بأن الاحتلال أعلن بقاءه إلى ما بعد هذه المهلة وهو ما نفته الرئاسة اللبنانية.
وكانت قيادة الجيش اللبناني دعت الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية مع انقضاء مهلة ال60 يوما التي تلي وقف إطلاق النار وذلك لوجود ألغام وأجسام مشبوهة من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي.
إلا أن مداخل القرى والبلدات في القطاعين الغربي والاوسط في الجنوب شهدت أمس حشودا لمواطنين حاولوا الدخول الى بلداتهم ما ادى الى مواجهات مع جيش الاحتلال.
وسجلت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 22 قتيلا و124 جريحا من بينهم 9 اطفال حصيلة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي خلال محاولة المواطنين الدخول إلى بلداتهم الحدودية التي لاتزال محتلة.
يذكر ان اتفاق ايقاف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي بعد توسع الحرب في سبتمبر الماضي بشن جيش الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية تسببت بمقتل الاف المواطنين ونزوح ما يفوق المليون شخص. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا


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