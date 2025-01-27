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واشنطن تسحب اجراءات عقابية ضد كولومبيا بعد موافقتها الطوعية على عودة المهاجرين

1/27/2025 4:26:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن -27 - 1 (كونا) -- أعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيسحب اجراءات عقابية فرضها على كولومبيا بعد ان وافقت الاخيرة بشكل طوعي على عودة مهاجريها غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين ليفات في بيان امس الاحد ان "كولومبيا وافقت على القبول غير المقيد بعودة المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وبالتالي فان الرئيس دونالد ترامب لن يفرض تعريفة جمركية على صادراتها بنسبة 25 في المئة ما لم تفشل كولومبيا في احترام هذا الاتفاق".
واضافت ليفات ان الحكومة الكولومبية وافقت على جميع شروط ترامب بما في ذلك عودة المهاجرين اليها على متن الطائرات العسكرية الامريكية "دون قيود او تأخير".
وأشارت الى ان التعريفات والعقوبات المالية سيتم إيقافها مؤقتا لكن عقوبات التأشيرات ضد المسؤولين الكولومبيين وعمليات التفتيش الجمركي الأكثر صرامة للمواطنين الكولومبيين وسفن الشحن التي أمر بها ترامب "ستظل سارية حتى تتم إعادة أول طائرة محملة بالمرحلين الكولومبيين بنجاح".
وكان الرئيس الامريكي اعلن أمس فرض عقوبات فورية مشددة على الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو واعضاء حكومته الى جانب قيود جمركية مشددة بسبب رفض استقبال طائرات المهاجرين المرحلين الى كولومبيا.
وتمارس الادارة الامريكية ضغوطها على عدد من البلدان ابرزها المكسيك وغواتيمالا وكولومبيا والبرازيل لإقناعها باستقبال المهاجرين المرحلين وذلك ضمن اولويات خطة الرئيس الامريكي في الفترة المقبلة في المضي بسياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين.
يذكر ان البيت الأبيض أعلن الجمعة الماضي ان الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ عمليات ترحيل لمهاجرين غير شرعيين باستخدام طائرات عسكرية.(النهاية)

ا م م / ط م ا


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