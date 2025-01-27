واشنطن تسحب اجراءات عقابية ضد كولومبيا بعد موافقتها الطوعية على عودة المهاجرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن -27 - 1 (كونا) -- أعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب
سيسحب اجراءات عقابية فرضها على كولومبيا بعد ان وافقت الاخيرة بشكل طوعي على عودة مهاجريها غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين ليفات في بيان امس الاحد ان "كولومبيا وافقت على القبول غير المقيد بعودة المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وبالتالي فان الرئيس دونالد ترامب لن يفرض تعريفة جمركية على صادراتها بنسبة 25 في المئة ما لم تفشل كولومبيا في احترام هذا الاتفاق".
واضافت ليفات ان الحكومة الكولومبية وافقت على جميع شروط ترامب بما في ذلك عودة المهاجرين اليها على متن الطائرات العسكرية الامريكية "دون قيود او تأخير".
وأشارت الى ان التعريفات والعقوبات المالية سيتم إيقافها مؤقتا لكن عقوبات التأشيرات ضد المسؤولين الكولومبيين وعمليات التفتيش الجمركي الأكثر صرامة للمواطنين الكولومبيين وسفن الشحن التي أمر بها ترامب "ستظل سارية حتى تتم إعادة أول طائرة محملة بالمرحلين الكولومبيين بنجاح".
وكان الرئيس الامريكي اعلن أمس فرض عقوبات فورية مشددة على الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو واعضاء حكومته الى جانب قيود جمركية مشددة بسبب رفض استقبال طائرات المهاجرين المرحلين الى كولومبيا.
وتمارس الادارة الامريكية ضغوطها على عدد من البلدان ابرزها المكسيك وغواتيمالا وكولومبيا والبرازيل لإقناعها باستقبال المهاجرين المرحلين وذلك ضمن اولويات خطة الرئيس الامريكي في الفترة المقبلة في المضي بسياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين.
يذكر ان البيت الأبيض أعلن الجمعة الماضي ان الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ عمليات ترحيل لمهاجرين غير شرعيين باستخدام طائرات عسكرية.(النهاية)
ا م م / ط م ا
MENAFN27012025000071011013ID1109132027
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