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عشرات آلاف من النازحين الفلسطينيين يعودون الى شمال قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرا من العدوان

1/27/2025 4:26:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 27 - 1 (كونا) -- بدأ عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين اليوم الاثنين بالدخول إلى مدينة غزة عبر شارع (الرشيد) الساحلي مشيا على الأقدام بعد اكثر من 15 شهرا من النزوح القسري خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.
وقالت وزارة الداخلية بغزة في بيان إنه "تم فتح شارع (الرشيد) الساحلي في الساعة السابعة صباحا لعبور المشاة فقط بالاتجاهين دون السماح لأي مركبة مهما كان نوعها أو شكلها من المرور من خلاله وفقا للاتفاق بين حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت أنه "بخصوص المركبات بمختلف أنواعها سيتم فتح شارع (صلاح الدين) أمامها في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال عند الساعة التاسعة صباح اليوم" مشيرة إلى أن جميع المركبات ستخضع للفحص من خلال المرور عبر أجهزة الفحص.
وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري قد أكد اليوم السماح بعودة النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع بعد التوصل إلى تفاهم مع حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن والذي يقضي بأن تقوم (حماس) بتسليم الرهينة أربيل يهود واثنين من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم.
وأوضح الأنصاري أن (حماس) ستقوم أيضا بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق وتقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق فيما ستسلم سلطات الاحتلال في المقابل قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى.
وتأتي عودة النازحين الفلسطينيين إلى مدينة غزة بعد يومين من انتظارهم على محور (نيتساريم) الساحلي وعرقلة قوات الاحتلال الاسرائيلي دخولهم ورفضه للانسحاب مطالبا بإطلاق سراح اسيرة إسرائيلية.
وسيبدأ الفلسطينيون فور وصولهم بانتشال جثامين الشهداء من بين أطلال الركام وتفقد احتياجاتهم ومنازلهم والتقاء عائلاتهم التي غابوا عنهم لأكثر من 15 شهرا.(النهاية)

و ا ب / م خ


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