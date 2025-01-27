مجموعة البركة تكرم موظفيها ذوي الخدمة الطويلة

(MENAFN
- Albaraka Banking Group) أقامت مجموعة البركة ش.م.ب.(م) حفل تكريم للموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة من العمل في المجموعة وذلك خلال حفل أقيم في مقر المجموعة في خليج البحرين.
وقام الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، الأستاذ حسام بن الحاج عمر بتكريم الموظفين وشارك في الحفل عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وكبار المسؤولين.
وأعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة في كلمته عن فخره واعتزازه بالموظفين المكرمين الذين رافقوا تطور وازدهار أعمال المجموعة منذ تأسيسها، وساهموا بنشاط وإخلاص في نجاح الأعمال، تعبيرا عن ولاءهم واعتزازهم بالعمل في المجموعة، معرباً عن تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق.
وأضاف: "هذا التكريم يعكس التزامنا الراسخ بالاستثمار في مواردنا البشرية التي نعتبرها الركيزة الأساسية في قصة نجاحنا"
وأعرب الرئيس التنفيذي في ختام كلمته عن تمنياته لجميع الموظفين المكرمين وموظفي المجموعة بعام جديد مليء بالإنجازات والنجاحات على الصعيدين الشخصي والمهني.
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