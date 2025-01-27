3254 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم
التاريخ
1/27/2025 1:12:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 3254 طنا، منها 2078 طن خضار، و985 طن فواكه، و 190 طنا من الورقيات.
وتالياً قائمة بأسعار أصناف الخضار والفواكه التي وردت إلى السوق الاثنين بحسب ما جاء في نشرة السوق المركزي :
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