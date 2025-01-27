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3254 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

1/27/2025 1:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 3254 طنا، منها 2078 طن خضار، و985 طن فواكه، و 190 طنا من الورقيات.
وتالياً قائمة بأسعار أصناف الخضار والفواكه التي وردت إلى السوق الاثنين بحسب ما جاء في نشرة السوق المركزي :





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