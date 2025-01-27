حماس: عودة النازحين انتصار لشعبنا وإعلان لهزيمة الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، إن عودة النازحين إلى بيوتهم وأراضيهم انتصار لشعبنا وإعلان لفشل وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التهجيرية.
وأضافت في بيان أن عودة النازحين تُثبت مجددًا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة صموده.
وقالت حماس إن المشاهد المفعمة بفرح العودة وحب الأرض والتشبث بها هي رسالة للمراهنين على كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، كما تؤكد على عظمته ورسوخه في أرضه.
من جهته، كتب القيادي في حماس عزت الرشق: "هنيئًا لشعبنا في غزة هذه العودة الميمونة، هذا يوم عظيم، ومشهد عودة النازحين إلى الشمال تتحطم أمامه كل أحلام وأوهام الاحتلال في تهجير شعبنا الفلسطيني".
في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حماس حصلت على ما أرادت هذا الصباح بعد عودة السكان إلى شمال القطاع.
وأضافت أنه من الصعب جدًا على إسرائيل العودة إلى القتال في شمال القطاع بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث ستكون العودة إلى القتال داخل منطقة مكتظة بالسكان مهمة شبه مستحيلة في غضون أسابيع قليلة.
بدء العودة
وصباح اليوم، بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى مناطق شمال غزة بعد أن تم تهجيرهم قسرًا من منازلهم نتيجة الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرًا.
وبدأ آلاف الفلسطينيين العودة عبر شارع الرشيد في تمام الساعة السابعة صباحًاً، وذلك سيرا على الأقدام، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار، بينما ستبدأ العودة إلى شمال غزة عبر شارع صلاح الدين بالمركبات فقط وليس مشيًا على الأقدام في التاسعة صباحًا.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أفادت بأن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت الانسحاب من محور نتساريم، الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، والذي أنشأه الاحتلال مع بدء عمليته البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الجزيرة
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