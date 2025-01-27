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الولايات المتحدة.. مداهمات واسعة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين

1/27/2025 1:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت إدارة الهجرة الأمريكية حملة واسعة لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين في مدن متفرقة من البلاد، وذلك بعد أيام من تنفيذ أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي.
وقالت هيئة الجمارك وإدارة الهجرة الأمريكية إنها ألقت القبض على 84 شخصا في شمال ولاي تكساس أمس الأحد.
وتمت الاعتقالات في عدد من المناطق، بما في ذلك دالاس وفورت وورث وإيرفينغ وأجزاء من مقاطعة كولين.


وذكرت إدارة مكافحة المخدرات في مدينة هيوستن في تكساس إنها ساعدت عملاء إدارة الهجرة والجمارك في "عمليات مستهدفة معززة".


وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إن إدارة السلامة العامة في تكساس تساعد أيضا في هذه الجهود.


ووعد الرئيس دونالد ترامب بشن حملة واسعة النطاق على الهجرة غير الشرعية فور أدائه اليمين الدستورية، متعهدا بالإشراف على أكبر جهود الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

RT

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