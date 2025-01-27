عناد ترامب يهدد أسعار القهوة بالارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توقع موقع "أكسيوس" الإعلامي الأمريكي ارتفاع أسعار القهوة في الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس دونالد عن فرض الرسوم التجارية على الصادرات من كولومبيا.ويشار إلى أن ارتفاع الأسعار بدأ حتى قبل إجراءات ترامب، حيث ازداد سعر العقود الآجلة لبذور البن خلال نصف العام الأخير بنسبة 45%.وقال "أكسيوس" إن إجراءات ترامب قد تفاقم ارتفاع الأسعار، حيث تمثل بذور البن الكولومبية 20% من تلك التي تستوردها الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته تشهد البرازيل، أكبر مصدري بذور البن، تراجعا في المحاصيل نتيجة سلسلة من الكوارث الطبيعية، بما فيها الفيضانات القوية.



ويأتي ذلك على خلفية الصراع بين واشنطن وبوغوتا حول قضية المهاجرين.



وكانت كولومبيا قد رفضت استقبال الطائرات الأمريكية التي تقل المرحلين الكولومبيين من الولايات المتحدة.



وردا على ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الرسوم بنسبة 25% على جميع الصادرات الكولومبية للولايات المتحدة وهدد بزيادتها إلى 50%.



بدوره، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن زيادة الرسوم بنسبة 25% على السلع الأمريكية الواردة إلى كولومبيا.

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