بدءًا من صباح اليوم: السماح بعودة النازحين إلى شمالي غزة.. وتسوية لمسألة الأسيرة الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) الدوحة /PNN / أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في وقت متاخر من يوم امس الأحد، التوصل إلى تفاهم بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، بوساطة قطرية، بعد سلسلة من العوائق والشروط التي وضعتها الأطراف المعنية، حول نقطة عودة النازحين الغزيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وتحرير الأسيرة الإسرائيلية، أربيل يهود.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين انه و بعد مفاوضات حازمة، سيتم تنفيذ مرحلة إضافية لإطلاق سراح الأسرى يوم الخميس القادم، سيطلق خلالها سراح أربيل يهود، وأغام بيرغر، وأسير آخر، ويوم السبت القادم سيطلق سراح ثلاثة أسرى آخرين، كما تلقت إسرائيل من حماس قائمة بحالة جميع أسرى المرحلة الأولى.

و في إطار هذه التفاهمات، ستسمح "إسرائيل" ابتداءً من صباح الغد بمرور سكان غزة إلى شمال القطاع.

و قالت القناة 12 العبرية ان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدات بالانسحاب من محور نتساريم" مع ساعات الفجر الاولى.

وفقًا للاتفاق، ستقوم حركة حماس بتسليم الأسيرة، أربيل يهود، واثنين آخرين، قبل يوم الجمعة القادم، يلي ذلك تسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين إضافيين، يوم السبت، بالإضافة إلى تقديم معلومات حول عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

في المقابل، سيسمح الاحتلال الإسرائيلي، بدءًا من صباح يوم اليوم الإثنين، بعودة المواطنين النازحين من جنوب قطاع غزة إلى المناطق الشمالية. كما ستسلم السلطات الإسرائيلية قائمة تضم أسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك في إطار المرحلة الأولى، على أن يتم الإعلان عن القائمة كل يوم أحد.

واحتشد عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، الأحد، عند مفرق الشهداء في شارع صلاح الدين قرب محور "نيتساريم"، كما انتظروا فتح طريق الرشيد الساحلي أمامهم، حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم المدمرة في شمالي قطاع غزة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها باتجاه تجمعات الغزيين في محاولة لإبعادهم وتفريقهم، لكنهم قرروا البقاء في مكانهم وانتظار فتح الطريق، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن أجهزتها أتمت كامل استعداداتها لتسهيل عودة النازحين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.