بدءًا من صباح اليوم: السماح بعودة النازحين إلى شمالي غزة.. وتسوية لمسألة الأسيرة الإسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدوحة /PNN / أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في وقت متاخر من يوم امس الأحد، التوصل إلى تفاهم بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، بوساطة قطرية، بعد سلسلة من العوائق والشروط التي وضعتها الأطراف المعنية، حول نقطة عودة النازحين الغزيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وتحرير الأسيرة الإسرائيلية، أربيل يهود.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو انه و بعد مفاوضات حازمة، سيتم تنفيذ مرحلة إضافية لإطلاق سراح الأسرى يوم الخميس القادم، سيطلق خلالها سراح أربيل يهود، وأغام بيرغر، وأسير آخر، ويوم السبت القادم سيطلق سراح ثلاثة أسرى آخرين، كما تلقت إسرائيل من حماس قائمة بحالة جميع أسرى المرحلة الأولى.
و في إطار هذه التفاهمات، ستسمح "إسرائيل" ابتداءً من صباح الغد بمرور سكان غزة إلى شمال القطاع.
و قالت القناة 12 العبرية ان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدات بالانسحاب من محور نتساريم" مع ساعات الفجر الاولى.
وفقًا للاتفاق، ستقوم حركة حماس بتسليم الأسيرة، أربيل يهود، واثنين آخرين، قبل يوم الجمعة القادم، يلي ذلك تسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين إضافيين، يوم السبت، بالإضافة إلى تقديم معلومات حول عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.
في المقابل، سيسمح الاحتلال الإسرائيلي، بدءًا من صباح يوم اليوم الإثنين، بعودة المواطنين النازحين من جنوب قطاع غزة إلى المناطق الشمالية. كما ستسلم السلطات الإسرائيلية قائمة تضم أسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك في إطار المرحلة الأولى، على أن يتم الإعلان عن القائمة كل يوم أحد.
واحتشد عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، الأحد، عند مفرق الشهداء في شارع صلاح الدين قرب محور "نيتساريم"، كما انتظروا فتح طريق الرشيد الساحلي أمامهم، حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم المدمرة في شمالي قطاع غزة.
وأطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها باتجاه تجمعات الغزيين في محاولة لإبعادهم وتفريقهم، لكنهم قرروا البقاء في مكانهم وانتظار فتح الطريق، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن أجهزتها أتمت كامل استعداداتها لتسهيل عودة النازحين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
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