الجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نتساريم

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / انسحب الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، من محور "نتساريم"، حيث أخلت القوات الجزء الغربي من المحور، وذلك من أجل السماح بعودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال قطاع غزة.

وبالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، أنجزت الاستعدادات في شارع الرشيد، غربي مدينة غزة، لاستقبال النازحين العائدين من جنوب القطاع.

وأصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، جاء فيها: سيتم فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين الساعة 7 صباح اليوم الإثنين.

وأكدت الوزارة الفلسطينية على أنه لن يسمح لأي مركبة بالمرور عبر شارع الرشيد الساحلي وفق الاتفاق.

و سيتم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال عند الساعة 9 صباح اليوم.

وبحسب الاتفاق فان جميع المركبات ستخضع للفحص من خلال أجهزة الفحص قبل العبور من شارع صلاح الدين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا للإسعاف، توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار والدفعة الثانية من صفقة التبادل، يسمح بعودة النازحين مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا بحسب التوقيت المحلي.

ويسمح بالانتقال بالمركبات عبر شارع صلاح الدين بدءا من الساعة 09:00 صباحا، بحسب التوقيت المحلي.