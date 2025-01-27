الجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نتساريم

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / انسحب الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، من محور "نتساريم"، حيث أخلت القوات الجزء الغربي من المحور، وذلك من أجل السماح بعودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال قطاع غزة.
وبالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، أنجزت الاستعدادات في شارع الرشيد، غربي مدينة غزة، لاستقبال النازحين العائدين من جنوب القطاع.
وأصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، جاء فيها: سيتم فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين الساعة 7 صباح اليوم الإثنين.
وأكدت الوزارة الفلسطينية على أنه لن يسمح لأي مركبة بالمرور عبر شارع الرشيد الساحلي وفق الاتفاق.
و سيتم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال عند الساعة 9 صباح اليوم.
وبحسب الاتفاق فان جميع المركبات ستخضع للفحص من خلال أجهزة الفحص قبل العبور من شارع صلاح الدين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا للإسعاف، توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين.
وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار والدفعة الثانية من صفقة التبادل، يسمح بعودة النازحين مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا بحسب التوقيت المحلي.
ويسمح بالانتقال بالمركبات عبر شارع صلاح الدين بدءا من الساعة 09:00 صباحا، بحسب التوقيت المحلي.
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