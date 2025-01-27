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الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم الاثنين

1/27/2025 12:05:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-نشرت إدارة الأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الأربعاء.
الاثنين نهاراً، يبقى الطقس غير مستقر وبارد نسبياً وغائماً جزئياً، مع هطول زخات من المطر في شرق المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشرقية ويصحبها الرعد. ومع ساعات المساء يميل الطقس إلى الاستقرار التدريجي وتتناقص كميات الغيوم.
الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراً إلى شمالية غربية.
ليلاً، الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شرق المملكة ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.
ونوهت من انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة التي تشهد هطولاً مطرياً.
الثلاثاء نهاراً، الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول والبادية.
الأربعاء نهاراً، يستمر الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليلاً، الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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