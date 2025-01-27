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وفاتان بحادث سير مروع في عمان (فيديو)

1/27/2025 12:05:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي-وقع حادث تصادم بين مركبتين في القويسمة فجر اليوم الاثنين ما قبل جسر المرسيدس باتجاه سحاب، نتج عنه وفاتان وإصابتان حالتهما العامة بليغة وفقاً لادارة السير.
وبينت إدارة السير لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم تشكيل لجنة وتم تحديد سبب الحادث بمخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ والمسير بسرعة تزيد عن الحد المقرر بمقدار 10 ولغاية 30 كم/ساعة من قبل سائق المركبة الثانية، حيث انحرفت المركبة الثانية القادمة من جسر أبو علندا باتجاه جسر المرسيدس يساراً باتجاه المسرب المعاكس، حيث صادف قدوم المركبة الأولى من جهة جسر المرسيدس، مما أدى إلى وقوع الحادث.
وتداول نشطاء مواقع التواصل اللحظات الاولى من موقع الحادث :

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