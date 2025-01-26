الدوري الفرنسي: (نيس) يهزم (مارسيليا) بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 26 - 1 (كونا)-- فاز فريق (نيس) على ضيفه (مارسيليا) بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب (اليانز ريفييرا) اليوم الاحد ضمن الجولة ال19 من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (نيس) الذي يحتل المركز الرابع بترتيب الدوري بهدفه الاول عبر لاعب
الهجوم إيفان جويساند في أسفل يمين المرمى في الدقيقة السابعة من عمر المباراه.
وفي الشوط الثاني استطاع فريق (نيس) ان يعزز موقفه على ارضه بهدف ثان من خلال لاعب الهجوم محمد علي شو بمساعدة إيفان جويساند في أسفل يسار المرمى في الدقيقة ال51.
وبهذه النتيجة يستقر (مارسيليا) في وصافة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 37 نقطة بينما يقع فريق (نيس) في المركز الرابع برصيد 33 نقطة. (النهاية) م ع / م م ج
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